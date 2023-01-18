奧密克戎毒株患者睡眠障礙後遺症較多

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【共同社1月18日電】關於新冠病毒後遺症，日本岡山大學醫院近日彙總的調查結果顯示，感染奧密克戎毒株的患者中表示出現睡眠障礙的比例是德爾塔毒株等的兩倍多，大腦處於不清醒狀態、注意力和記憶力下降的“腦霧”症狀也呈增加傾向。 調查對象是2021年2月至2022年12月前往專治新冠後遺症的岡山大學醫院專科門診接受治療的患者，來自以岡山為主的12個都府縣，共526人。該院針對原始毒株、阿爾法毒株、2021年夏季以來流行的德爾塔毒株、2022年以來流行的奧密克戎毒株，分析了後遺症。 奧密克戎毒株患者中出現睡眠障礙的比例增加明顯，達到27%，而原始毒株、阿爾法毒株和德爾塔毒株該比例為12%至13%。具體來說，有上床後無法入睡的“入睡障礙”，以及無法熟睡導致得不到睡眠滿足感的“熟睡障礙”，感到疲倦和頭痛的患者也有所增加。 有關“腦霧”，原始毒株和阿爾法毒株有14%、德爾塔毒株有23%、奧密克戎毒株有31%。德爾塔毒株有40%左右患者出現的味覺、嗅覺障礙，而奧密克戎毒株該比例減至10%左右。 據該院稱，接受治療的所有患者中，症狀持續半年以上的情況達到一半，副院長大塚文男表示“希望人們了解後遺症風險，再次徹底做好防疫措施”。（完）