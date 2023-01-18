詳訊：去年訪日外國人383萬 為上年15倍

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【共同社1月18日電】日本國家旅遊局18日公佈的估算數據顯示，2022年訪日外國人為383.19萬人次，增至2021年的15.6倍。這是三年來首次增加，除了新冠邊境口岸措施分階段放寬之外，日元匯率貶值也起到推動作用，客流恢復勢頭明顯。但與最高紀錄的2019年相比仍減少88.0%。韓國、美國等的客流增加，而中國遊客則明顯滯後。 政府2022年6月起重新接納觀光目的的入境。10月解禁了可自由安排行程的個人旅遊，並重啟短期逗留免簽證措施，大幅放寬了邊境防疫對策。12月訪日外國人達到137萬人次，與均為1萬多人的1月和2月相比大幅增加。單月超過100萬人是新冠疫情影響開始顯現的2020年2月（108.5萬人）後的首次。 2022年訪日外國人數從主要的國家和地區來看，來自韓國的最多，達到101萬人，其後為台灣33萬、美國32萬。2019年居首、佔總體三成的中國大陸為19萬，低於越南等排在第七位。 單從2022年12月來看，韓國為45.61萬人，較2019年同期增加83.9%，接近日韓關係惡化的當時的兩倍。美國也恢復至較2019年同期減少24.2%。另一方面，中國大陸僅有3.35萬人，減少95.3%。 觀光廳長官和田浩一18日在記者會上提及對2023年的展望，表示難以預測新冠疫情和邊境對策的影響，但表示“以2025年使訪日外國人恢復到新冠疫情前水平為基本方針，利用日元貶值的優勢，力爭使訪日外國...