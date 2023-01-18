獨家：日本警方逮捕3名涉嫌偷電的中國人

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【共同社1月18日電】東京警視廳犯罪收益對策課18日以涉嫌盜竊、以及非法製作個人電磁記錄並提供使用為由，逮捕了電力銷售公司“I・T・S”（埼玉縣川口市）前代表董事等中國籍男女3人。警方認為他們涉嫌使用非法獲得的他人信用卡與出光興產（東京）簽署電力合同並令其輸電。 據犯罪收益對策課和辦案人員介紹，3人可能自2019年8月以後與多家電力公司多次同樣簽約，獲得了約13.9億日元（約合人民幣7300萬元）。據稱，出光興產的損失額約為6000萬日元。 3人自稱是“日通新電力”，與中餐館等店家簽署了電力合同。店方以為是由日通新電力輸電，支付了電費。但其實是由出光興產等電力公司輸電。3人被認為是拿著電力公司發出的電費單，以此為基礎向店方發送了偽造的電費單。 逮捕理由是3人涉嫌在2021年4～7月，使用非法獲得的信用卡與出光興產簽署合同，讓出光興產向靜岡縣內的中餐館輸送了相當於約19萬日元的電力。 2021年8月接到出光興產的報案後，犯罪收益對策課展開了調查。（完）