日本政府20日探討調整新冠級別至“5類”

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【共同社1月18日電】關於新冠病毒在日本《感染症法》上的定位，首相岸田文雄和相關閣僚20日將探討是否調整為與季節性流感同級的“5類”。多名政府相關人士18日透露了該消息。政府已朝著最快今年春季調整為5類的方向展開了協調。 將出席磋商的是厚生勞動相加藤勝信、經濟再生擔當相後藤茂之、官房長官松野博一等，探討實施調整的時期和室內口罩佩戴規則。政府將在分析疫情“第八波”死亡人數增加的現狀並傾聽專家意見之後，決定實施調整。 目前，新冠在《感染症法》上被定位為可以對患者和密切接觸者實施行動限制等最廣泛措施的“新型流感等感染症”。其要件是在全國急速蔓延、有可能給國民的生命與健康造成嚴重影響，但政府內認為現狀並不符合該要件的意見增強。 關於在室內戴口罩，正在討論伴隨實施調整，除了有症狀者等以外，原則上無需佩戴的方案。政府去年5月修改了“基本應對方針”，規定在室外如果不交談，原則上無需佩戴；在室內除了可確保距離且基本不交談的情況之外，建議佩戴。 此外，若調整為5類，那麼原則上會產生需要醫療費等自費的部分。可能作為過渡措施仍由公費負擔。 鑑於磋商結果，岸田23日將在例行國會上進行施政方針演說，談及新冠對策。 厚勞省專家組織11日就新冠的法律定位發表見解稱“需要在推進必要準備的同時逐步實施調整”。（完）