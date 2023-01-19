日本擬於7月啟用電動滑板車新規

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【共同社1月19日電】日本警察廳19日透露，擬7月1日起把最高時速20公里以下的電動滑板車歸入新類別“特定小型助動自行車”，啟用無需駕照的制度。修改相關規定的新版《道路交通法》將在當天施行。禁止未滿16歲人員駕駛，佩戴頭盔被定為努力義務。原則上須在車道或自行車專用通行帶上行駛，適用與自行車相同的交通法規。 隨著城市等地的電動滑板車用戶增加，事故和違反交規的案例也增加。因此警察廳將配合新規的啟用，普及相關交規並加強監管。 據警察廳透露，新分類的對象為最高時速20公里以下，車身長度190厘米以下、寬度60厘米以下的電動滑板車。若處於將最高時速設定在與電動輪椅相同的6公里以下的受控狀態，則可在人行道上行駛。 車身前後安裝綠色的燈，要求在車道或自行車專用通行帶上須亮燈，在人行道上打閃燈。國土交通省已制定了裝備相關安全標準，廠商在發售前必須接受合規檢查。 若違反交規，將成為開具罰單和違章停車處罰金制度的對象。若屢次出現闖紅燈及不按規定車道行駛等情況，將接受講習。 規定上述新規的新版道交法去年4月正式獲得通過。今年1、2月對施行規則及施行令的修正案公開徵集意見，之後正式決定施行日。（完）