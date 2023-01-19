聚焦：日本旅遊業熱盼中國遊客 接待能力堪憂

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【共同社1月19日電】日本國內正在“全國旅行支援”措施下煥發活力，“觀光立國”能否重振取決於訪日遊客的恢復。雖然政府著力于招攬各國遊客，但新冠疫情前占總體三成的中國遊客何時全面復蘇尚難預料，“等待中國”（旅遊行業人士語）的格局加強。此外，旅遊行業苦於人手短缺，接待能力薄弱令人堪憂。 ▽溫差 據運營亞洲最大規模預訂網站的“KKday Japan”（東京）介紹，從臺灣、香港等地春節赴日旅遊十分火爆。銷售額與疫情前的2019年同期相比驟增至2倍以上。 負責人難掩興奮地說：“這是積累了近3年的赴日旅行熱。”另一方面，疫情嚴重的中國大陸遊客極少，呈現出溫差。 日本政府僅限成田、關西等4座機場接納來自中國大陸的直飛航班，並實施嚴格的檢疫措施。中方繼續暫停出境團隊遊，某旅行社高層認為，“春節期間中國遊客數有限。何時恢復取決於團隊遊的解禁和疫情的平息情況。” ▽依然期待爆買 SMBC日興證券預測，2023年訪日遊客數為2250萬人次，將恢復至此前創歷史新高的2019年（3188萬人次）的七成。日本綜合研究所估算訪日遊客年消費額為3.1萬億日元（約合人民幣1640億元），相當於2019年的逾六成。估算的前提是中國大陸遊客在今夏以後逐步恢復，如推遲則將下滑。 名古屋市的名鐵百貨店去年秋季起通過中國APP“微信”發佈商品資訊。公關負責人表示，“希望占到訪日遊客銷售額八成的中國遊客早日恢復。”政府相關人士...