獨家：日本政府擬設立健康危機管理機構

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【共同社1月19日電】18日獲悉了日本政府為防備今後的傳染病危機強化司令塔功能而彙總的相關法案全貌。仿照美國主要負責傳染病對策的疾病控制和預防中心的簡稱，把作為“日本版CDC”設想的專家組織名稱定為“國立健康危機管理研究機構”，將國立感染症研究所和國立國際醫療研究中心統一起來設立該機構。 還將修改應對新冠傳染病的特別措施法，把首相可對都道府縣知事等發出指示的時間提前，以便從傳染病危機一髮生就可迅速應對。計劃在23日召集的例行國會上提出。 新機構是綜合應對傳染病科學知識的收集及患者診療等的組織，分別繼承感染症研究所負責的信息分析和危機應對功能，以及國立國際醫療研究中心擁有的診療和臨床研究功能。為了保證較高的實效性，將作為在政府強有力管控下運營的“特殊法人”。理事長由擔當相任命，預計2025年度以後設立。 特別措施法規定，首相與都道府縣知事等進行傳染病對策的“綜合協調”，當協調無法發揮作用時，可在必要限度內作出“指示”。修正案改為，當發生有可能對國民生活和經濟造成巨大影響的情況，從政府對策總部設立之時起就可發動指示權。根據現行法，僅限緊急事態宣言及防止蔓延等重點措施實施時。 此外將修改《內閣法》，作為政府內統一負責傳染病應對的企劃制定及協調的司令塔，在內閣官房設置“內閣感染症危機管理統括廳”。平時由38名專職人員構成，出現突發事態時增加至101人。厚生勞動省為提高應對能力，將新設感染症...