調查顯示職場騷擾未得到應對的比例達82%

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【共同社1月19日電】PERSOL綜合研究所公佈的調查結果顯示，回答稱公司方面沒有應對職權騷擾等職場騷擾的比例約達82%。雖然對於騷擾的社會關注度提升，但調查結果凸顯出很多騷擾受害並未得到應對的情況。 該調查於去年8至9月在網上進行，對象為20至69歲的在職男女約2.8萬人。 其中對過去5年內曾遭到騷擾的3000人，詢問公司是否作出了應對，回答中佔比最高的是“公司未掌握受害情況也未進行應對”，達45.2%。“掌握了情況但未進行應對”佔比37.2%。進行了應對的比例為17.6%。 詢問遭到騷擾時是否進行了應對（可多選），回答稱與上司商量的人僅有27.2%，什麼都沒做的人佔24.4%，退職的人達20.6%。 關於職場的氛圍，“傾向於不是根據工作情況而是根據個人喜好評價人”佔比達76.8%。此外很多回答顯示，包括會議上提案人不同，則方案的通過方式也不同，職場氛圍越傾向於評價被人所左右，則對騷擾的應對就越差。 該研究所建議稱：“大量騷擾情況被擱置、既未進行商量諮詢也未進行應對是問題。應當改變態度因人而異的組織氛圍，打造易於進行商量諮詢的職場。”（完）