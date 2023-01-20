日本政府擬今春把新冠級別調整為“5類”

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【共同社1月19日電】多名日本政府相關人士19日透露，關於新冠病毒在《感染症法》上的定位，首相岸田文雄基本決定下調為與季節性流感同級的“5類”。20日將與相關閣僚磋商，考慮今春進行調整，將指示具體討論。修改現行的“新型流感等感染症”的定位後，醫療和社會活動相關的限制措施得到放寬，以往的防疫對策將大幅改變。 關於調整的具體時間等，今後將在厚生勞動省的感染症小組會上詢問專家意見，再正式決定。政府內出現了4月等多個方案。關於隨著調整為“5類”，醫療費公費負擔等需要修改的相關措施，將繼續與地方政府及醫療機構等磋商。 官房長官松野博一在19日的記者會上，就上述調整稱“將結合疫情及科學見解、專家的討論，進行綜合判斷”。 現行的新型流感等感染症的定位，在《感染症法》上可以採取限制感染者及密切接觸者行動等最廣泛的措施，但政府內部認為不符合該條件的意見較強。 如果改為“5類”，醫療費原則上自己負擔，但可能作為過渡措施繼續由公費負擔。預計感染者7天、密接者5天的隔離措施將取消。不再屬於規定緊急事態宣言等應對新冠的特別措施法的對象，政府的對策總部也將撤銷。 佩戴口罩並非基於法律定位的措施，但目前除了室內可確保距離、基本不交談之外，政府建議佩戴口罩。政府在調整為“5類”的同時也將修改該措施，擬規定除了有症狀的人等之外，原則上無需戴口罩，正在就此進行討論。 政府此前已對全數掌握感染者的做法進行了簡化，並放寬...