日本去年2.1萬人自殺 新冠以來居高不下

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【共同社1月20日電】日本厚生勞動省基於警察廳自殺統計（初值）的最新彙總數據顯示，2022年自殺人數為21584人。與2021年終值相比增加577人，時隔1年增加。新冠疫情在國內蔓延前，自殺人數連續10年遞減，2019年約為2萬人，但受新冠影響增加了約千人後居高不下。 厚勞省負責人分析稱，“除40至69歲男性外，失業者和靠養老金生活者等顯著增加。或許也受到了名人自殺的影響。” 按性別分，男性自殺人數為14543人，比上年增加604人，13年來首次增加；女性減少27人至7041人，但比疫情前多了近千人。每年3月公佈的終值往往會高於初值，女性自殺人數也可能會高於上年。 按職業分，厚勞省公佈了截至11月的初步統計。失業者的自殺達到1038人，是上年同期581人的約1.8倍；靠養老金和就業保險生活者的自殺為5347人，增加705人。按原因或動機來分的初步統計顯示，健康問題最多，為11125人；其次為家庭問題的4214人。 因疫情而顯著增加的中小學生自殺人數（初步統計）比上年同期減少3人至441人。其中小學生15人，初中生和高中生分別為118人和308人。每10萬人口的自殺人數（自殺死亡率）比上年增加0.5人至17.2人。分別為男性23.8人（增加1.0人），女性10.9人（減少0.1人）。（完）