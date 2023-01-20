日政府再向UNESCO提交“佐渡金山”申遺推薦書

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【共同社1月20日電】日本文部科學相永岡桂子20日在記者會上稱，力爭最快2024年入選世界文化遺產名錄的“佐渡島的金山”（新潟縣）正式版推薦書已再度提交給聯合國教科文組織（UNESCO）。提交日為19日。新推薦書中對UNESCO方面指出的不足進行了修改。 新潟縣知事花角英世稱：“將竭盡全力，讓佐渡金山作為文化遺產的價值獲得肯定並成功入選。”另一方面，認為佐渡金山曾有朝鮮半島人被迫強制勞動的韓國外交部20日發表評論稱“表示遺憾”。 日本政府去年2月正式推薦佐渡金山，但UNESCO方面指出有關“西三川砂金山”導水路遺跡的說明不夠完善，未推進審查工作。政府決定重新提交，作出對這部分表述完善充實等修改後，同年9月提交了暫定版推薦書。 永岡在記者會上強調稱：“反映到江戶時代的傳統手工業生產技術和生產體制的遺址具有文化價值。”對於韓國反對推薦申遺，她稱“將繼續向國際社會細緻說明，從而使出色的價值獲得肯定”。 佐渡金山由“相川鶴子金銀山”和“西三川砂金山”2處礦山遺址組成。據稱，17世紀以全球最大級別的黃金產量著稱。（完）