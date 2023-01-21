調查顯示日本對禁止一次性塑料態度消極

Newsfrom Japan

【共同社1月21日電】環保組織等日前彙總的有關減少塑料污染的國際性意識調查結果顯示，日本僅有54%的人認為在計劃新制定的條約中寫明“禁止非必要的一次性塑料製品”很重要，在34個調查對象國中排名墊底。國際平均值為75%。 旨在防止塑料垃圾污染的條約力爭2024年底談妥，目前在聯合國框架下交涉，確保實效性成為焦點。在其他嚴格對策方面，日本予以重視的比例也墊底，凸顯態度消極。 調查面向塑料製品生產大國和積極採取對策的歐洲等地34個國家，以共計約2萬人為對象，由調查公司益普索和世界自然基金會（WWF）於去年8至10月通過網絡問卷實施。 “讓製造商和零售商對塑料容器和包裝的削減及循環再利用負責”這一內容在日本的支持率較低。僅有56%的回答認為在條約中如此規定很重要，遠低於國際平均值78%。“禁止難以循環的塑料”也同樣在日本僅獲53%的支持，國際平均值為77%。 認為新條約應採用“帶罰則”的嚴格內容在日本僅獲34%的支持，是僅次於沙特阿拉伯（30%）的倒數第二低。平均值為50%。 WWF日本的三澤行弘表示：“為了轉變大量製造、大量廢棄的做法，需要根本性的管制。以自主措施為主體的條約無法推進對策，污染將會日益嚴重。”（完）