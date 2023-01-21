那霸市實施防導彈居民疏散訓練

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【共同社1月21日電】日本政府和沖繩縣等21日在那霸市實施了設想他國彈道導彈來襲時的居民疏散訓練。下午還在市政府大樓進行了初期應對訓練。此舉旨在確認信息共享的方式和疏散步驟，居民和保育設施的兒童等約90人參加，在引導下躲入建築物地下等處。 這是第5次在那霸市舉行基於《國民保護法》的訓練，上次是2019年。設想武力攻擊而讓市民採取避難行動尚屬首次。去年8月，中國的彈道導彈落在了距離靠近台灣的與那國島約80公里的海域。 上午10點多，警報鳴響通知導彈發射的消息，消防隊員等一邊對參加者說著“請冷靜並立即避難”，一邊引導大家疏散。那霸市一名參加訓練的女性（43歲，自由職業）表示：“離島導彈部署計劃等也有令人擔心之處，但知道了疏散流程，至少有了一點安心感。” 日本政府內閣會議去年12月敲定3份安全保障相關文件，內容包括強化西南地區防衛力等。在沖繩縣，陸上自衛隊第15旅團將升級為師團，與計劃到2025年整編為快速反應能力很高的“海軍陸戰隊瀕海作戰團”（MLR）的駐沖繩美海軍陸戰隊強化合作。（完）