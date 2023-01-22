逗留ISS的若田光一完成首次艙外活動

Newsfrom Japan

【共同社華盛頓1月22日電】逗留國際空間站（ISS）的日本宇航員若田光一（59歲）20日完成首次艙外活動，進行了供應生活和科學實驗所需電力的太陽能電池板支架的設置作業。若田與美國宇航員妮可·曼恩（45歲）兩人用了7小時21分鐘完成了作業。 現在的太陽能電池板是2000至2009年設置，已逐漸老化。為增強電力供應能力，計劃追加6座，至今已完成4座的設置。此次是為剩下的2座做準備。因受制於時間還剩下部分作業，但返回艙內的兩人脫下宇航服的頭盔後，露出了滿足的表情。 若田是參與艙外活動的第五位日本宇航員，上一次是2021年9月的星出彰彥（54歲）。這也是若田的第五次太空之旅，從去年10月起在ISS逗留。至今為止展開了調查太空逗留與老化關係的研究，以及為放出小型衛星而進行的作業等。 ISS逗留中的航天器去年12出現小洞，俄羅斯宇航員的艙外活動被中止。據分析可能是微小隕石或太空垃圾的撞擊造成。據ISS運用負責人稱，即便宇航服在艙外活動中因小的太空垃圾撞擊而出現破洞，也能維持宇航員的生命，此次在仔細考慮了風險之後決定實施艙外活動。（完）