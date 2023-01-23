日政府擬最快月內確定新冠級別下調時期

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【共同社1月23日電】圍繞把新冠病毒在《感染症法》上的定位下調為“5類”，日本厚生勞動省23日召開了專家出席的感染症小組會。許多意見認為“有必要調整（定位）”，討論預計將在27日的小組會上彙總。相關人士透露稱，在彙總的基礎上，政府正在探討最快本月內確定具體的過渡時期等。 過渡到5類的相應措施變更計劃分階段實施。在與地方政府和醫療機構協調的基礎上，力爭最快2月給出變更公費支援等的內容和時期。室內佩戴口罩的規則也可能成為厚勞省專家組織會議的議題。 首相岸田文雄20日稱，最快今春將把新冠在《感染症法》上的定位下調為與季節性流感同級的5類。在23日的施政方針演說中，他表示：“關於醫療體制、公費支援等各種政策措施的應對，將探討和協調分階段過渡。”政府正在以4月下旬至5月上旬為主探討過渡時期。 小組會就口罩相繼出現“放寬措施為時尚早”等謹慎意見。關於感染人數，有意見提出“需要由定點醫療機構進行推定的體制”，要求改變全數掌握的做法。有多名委員就醫療供應體制認為“需要地方政府開展住院協調工作”，要求維持措施。 此外也有意見要求維持基於應對新冠的特別措施法在全國設置的臨時醫療設施。政府正在就現階段繼續維持展開協調。（完）