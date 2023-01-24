東電向經產省申請電價上調約三成

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【共同社1月24日電】東京電力控股公司23日宣佈，已向日本經濟產業省申請，6月1日起大多數家庭簽約的管制電價平均上調29.31%。此舉旨在改善因火力發電燃料價格高漲而低迷的業績。實際漲價幅度和時間將由國家的審查決定。若按照申請內容，標準家庭每月電費預計將增加2611日元（約合人民幣136元）。東電漲價是東日本大地震後經營惡化的2012年以來首次。 鑑於隨著烏克蘭危機等資源價格上漲，東電是第六家申請漲價的電力巨頭。東電23日還公佈預測，2022財年（2022年4月至2023年3月）合併財報的淨虧損額將達到3170億日元。而上財年為淨盈利56億日元。 東電面向家庭用電的管制電費簽約數約為1000萬份，佔所有家庭簽約數的約六成。社長小早川智明在記者會上就申請漲價稱：“如果繼續這樣下去，有可能會阻礙電力的穩定供應。給客戶增添負擔並非本意，但做出了艱難抉擇。” 鑑於物價高漲，日本政府將從2月抄表（1月使用）部分起，採用將電費降低約兩成的電費減負措施。據東電透露，標準家庭目前電費9126日元適用減負措施的話，將降至7306日元。不過，若此次漲價申請照原樣批准，將高於目前的費用。（完）