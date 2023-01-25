調查顯示期望日本政府應對物價的人較去年翻番

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【共同社1月24日電】日本內閣府24日公佈的國民生活相關輿論調查結果顯示，對於期望政府大力推進的領域（多選），回答“物價對策”的人達到64.4%，是去年1月公佈的上次調查結果32.9%的近2倍。據內閣府稱，雖因調查方法不同而無法單純比較，但該數值達到了第二次石油危機以來最高。 對政府的期望中，居首的與上次調查相同，仍是“完善醫療、養老金等社保制度”，占到64.5%。另外還有 “經濟對策”（62.6%）、“老齡社會對策”（52.0%）。物價對策則是從上次的第八躥升至第二。 內閣府負責人分析稱：“這可能是俄烏衝突爆發後物價顯著上漲帶來的影響。”另一方面，上次排在第二的“應對新冠疫情”僅為30.0%，遠低於上次的65.8%。 對於日常生活中的苦惱和不安，回答“感到”和“有些感到”的人達到78.0%，創有該提問項目記錄的1981年以來新高，比此前最高的上次調查還多0.4個百分點。詢問苦惱和不安的具體內容（多選），結果依次是“晚年生活設計”（63.5%）、“自己的健康”（59.1%）、 “今後的收入和資產前景”（57.1%）。 對於娛樂休閒生活回答“滿足”和“較滿足”的人達到44.8%，增加10.5個百分點。此次調查於去年10至11月，以全國18歲以上的3000名男女為對象，郵寄問卷實施。答復率為62.9%。（完）