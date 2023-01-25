日本遭遇今冬最強冷空氣 各地出現罕見低溫

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【共同社1月25日電】日本列島25日遭遇今冬最強冷空氣，各地出現罕見低溫，北日本至西日本的日本海一側下大雪。太平洋一側的平原地帶也可能出現降雪，氣象廳呼籲警戒路面凍結對交通的影響，以及暴風雪和巨浪。各鐵路公司停運，嚴重影響了通勤和上下學。 據氣象廳稱，到26日為止將持續較強的冬季氣壓分佈，從東日本到西日本大氣狀態非常不穩定。預計全國範圍有大風天氣，海上會出現風暴。 熊本縣甲佐町觀測到零下9.0度，刷新觀測史低溫紀錄，全國範圍出現罕見低溫。東京都中心地區、大阪市和名古屋市也降至零度以下。 中國地區的日本海一側和山區降雪量較多。岡山縣真庭市到上午8點為止的24小時內降雪達到93厘米，超過了截至去年冬天的最高紀錄。 從24日晚間開始，滋賀縣和京都府JR的普通鐵路有多輛列車拋錨，許多乘客在車上過夜，也有人出現身體不適。25日早晨，京都車站內出現疲憊不堪的人群，可能是在列車上過夜的乘客。（完）