詳訊2：長崎近海貨輪沉沒事故13人獲救

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【共同社1月25日電】24日晚上11點15分左右，在日本長崎縣男女群島以西110公里的東海上，香港籍貨輪“JINTIAN”（排水量6551噸）發出求救信號，25日凌晨沉沒。據第7管區海上保安總部（北九州）稱，船上有22名船員，包括14名中國人和8名緬甸人。其中5名中國人被附近正在航行的民間船隻救助，據悉均是可以交談的狀態。韓國的海洋警察廳和日本航空自衛隊救起了另外8人，但身體狀況不明。 另據韓聯社報道，25日韓國的海洋警察廳等救起了12人，但僅有1人存在意識。 事故發生時，現場附近被發出海上強風警報。 現場為日本領海之外，巡邏船和飛機展開了搜索，但因強風受阻。據抵達現場的巡邏船的報告顯示，現場海域25日上午風速達每秒8米、浪高3米。 來自民間船隻的信息顯示，船員可能轉移到了救生艇上。該貨輪裝載著木材等，當時正在開往韓國仁川的途中。 據第7管區稱，接到該貨輪的衛星電話稱“船已傾斜浸水”。海保和海上自衛隊、韓國海洋警察廳的船隻趕往現場。日本政府在首相官邸的危機管理中心設置了情報聯絡室。（完）