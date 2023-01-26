日政府欲早日恢復國內旅行年消費額20萬億日元

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【共同社1月26日電】日本政府打算在3月底將修改的《觀光立國推進基本計劃》（2023至2025年度）中，寫入國內旅行年消費額20萬億日元（約合人民幣1萬億元）的目標。這是與新冠疫情爆發前相同的水平。政府將力爭在對象時期內早日達成目標。在新冠疫情下，2020和2021年都低於10萬億日元。觀光廳25日在自民黨會議上出示了相關資料。 交通、住宿和購物等國內旅行消費額在到2019年為止的10年間一直維持在20萬億日元前後。2019年達到21.9萬億日元。 2022年的長假和暑假未設行動限制，10月啟動的全國旅行支援措施也產生效果，客流和消費正在恢復。政府打算在恢復20萬億日元後，即使人口減少，仍將力圖推升年消費額。 日本政府此前提出早日達成訪日旅客年消費額5萬億日元的目標。訪日旅客數2019年達到3188萬人次。政府去年已給出2025年恢復到2019年水平的方案，在25日的會議上給出的目標是“超過2019年水平”。 修改計劃時將設定新目標，包括主推兼顧攬客與保護自然及文化等的“可持續觀光”的國內地區數。截止2022年的數量為12個地區，今後計劃大幅增加。（完）