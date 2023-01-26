日本政府擬5月8日把新冠下調為“5類”傳染病

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【共同社1月26日電】日本政府相關人士26日透露，政府基本決定5月8日把新冠病毒在《感染症法》上的定位下調為與季節性流感相同的“5類”，本月27日將舉行政府對策總部會議正式敲定。首相岸田文雄26日在官邸與相關閣僚磋商進行了最後協調。 改為“5類”後的醫療費將設定限期，一段時間內繼續由公費負擔，這是考慮到避免急劇增加個人負擔。關於公費支援和醫療體制的方向，大致在3月上旬出示具體方針。 關於口罩，無論室內外都由個人決定是否佩戴。政府擬廣而告之戴口罩有效果的場合，正在就此進行探討，力爭盡快提出。 關於定在5月8日的理由，政府相關人士說明稱“黃金周長假結束，預計人員往來趨於平穩”。 據其他相關人士稱，政府考慮大致在長假前召開厚生勞動省的感染症小組會，最終確認感染情況等以判斷能否按計劃改為“5類”。 在對策總部會議之前，27日上午將召開厚生勞動省的感染症小組會，就改為“5類”彙總專家意見。對於隨著改為“5類”需調整的醫療體制及防疫對策等措施，也可能給出一定的方向。 政府27日下午將舉行新冠對策小組會和基本應對方針小組會聯席會議，彙報討論情況。對策總部會議將在傍晚召開。 關於改為“5類”，岸田在26日的國會答辯中稱：“關於醫療體制和公費支援等措施，認為要避免醫療一線出現混亂，分階段過渡也很重要，將推進具體內容的討論和調整。” 新冠目前的定位是可採取較結核等“2類”更廣泛措施的“新型流感等感染症...