在日外國勞動者達182萬人創新高

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【共同社1月27日電】日本厚生勞動省27日發佈的數據顯示，截至2022年10月底，外國勞動者較上年增加95504人至182.2725萬人，人數創新高。雖然2013年以來外國勞動者人數持續刷新最高紀錄，但受新冠疫情影響，增幅僅為5.5%。入境的留學生從事“專業·技術職”的情況增加及國內永住者就業推高了人數。 厚勞省負責人指出，“疫情蔓延後，（外國勞動者）增幅放緩。”疫情前的2019年增幅為13.6%。 在勞動力短缺的背景下，僱用外國人的單位數量也創新高。較上年相比增加4.8%，達到29.879萬家。按規模來看，未滿30名員工的單位佔整體的61.4%。 按在留資格來看，“專業·技術職”為47.9949萬人，較上年增加21.7%。永住者及日本人配偶等“基於身份的在留資格”也增加2.6%，達到59.5207萬人。 另一方面，受邊境口岸防疫措施影響一度入境困難的技能實習生減少2.4%，為34.3254萬人，連續兩年減少。留學生打工為主的“資格外活動”也減少了1.1%至33.091萬人。 從外國勞動者的國籍來看，越南最多，為46.2384萬人，佔整體的25.4%。其次為中國的38.5848萬人（21.2%）以及菲律賓的20.605萬人（11.3%）。從都道府縣來看，外國勞動者人數最多的是東京，為50.0089萬人。其次為愛知的18.8691萬人和大阪的12.457萬人。（完）