警察廳就關東多地發生搶劫案召開刑偵會議

Newsfrom Japan

【共同社1月27日電】鑑於以日本關東地區為中心，多地發生了搶劫案，警察廳27日召集14個都府縣的刑事部長召開偵查會議，為了查處主謀、查明包括自稱“路飛”（音譯）的下指令者在內的犯罪團伙全貌，而共享偵查信息。 會議在東京霞關的警察廳召開，刑事局長渡邊國佳訓話稱，“一系列案件造成了社會性影響，國民的不安情緒升溫”，擔憂影響治安狀況的切身感受。他表示“希望相關警察團結一致，強有力地推進偵查工作”，要求徹底查處該團伙。 通常，只有嚴重情況才會就特定案件召集都道府縣的偵查幹部開會。在2007～2008年發生中國產冷凍餃子致人中毒案等之際召開過。 據警察廳介紹，去年以來，包括疑似有關聯性的搶劫等案件在14個都府縣至少共發生了20起。警方逮捕了10～30多歲的三十多人，他們可能是一部分案件的實施者。 其中，本月19日在東京都狛江市，發生了大鹽衣與（90歲）被殺害的搶劫殺人案等。去年10月以後在8個都縣發生的14起案件的關聯性較強。已逮捕的三十多人均涉嫌參與了14起案件中的某部分。 部分案件中，自稱“路飛”等的任務似乎是從菲律賓向犯罪實施者發出了指令，許多動手犯罪的人可能是應徵了網上的非法招募，然後聚在了一起。（完）