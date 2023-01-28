NITE呼籲關閉燃氣灶總閥 防止寵物誤點火

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【共同社1月28日電】關於去年在日本愛知、兵庫兩縣發生的2起火災，28日獲悉，燃氣具巨頭百樂滿公司（Paloma、名古屋市）和當地消防部門認為或許是寵物貓狗點燃了廚房裡的燃氣灶，正在展開調查。2起火災中的燃氣灶的點火開關均為按壓式，可能是寵物倚靠在上面的時候碰到了開關。產品評價技術基礎機構（NITE）呼籲“不使用時請關閉總閥門，或者啟用鎖定功能”。 NITE的調查顯示，2014年以來疑為寵物引起的火災在北海道、靜岡縣和福岡縣等13個都道縣還發生了共18起。2013年以前幾乎沒有發生。背景原因可能是在室內飼養寵物的情況增多了，以及燃氣灶的開關不是旋鈕式，火力調整更為便捷的按壓式開關得到了普及。 在愛知縣豐田市，並設了寵物沙龍的事務所去年7月29日發生火災，牆壁和天花板受損。消防部門的調查顯示，燃氣灶的點火開關呈被壓下的狀態，附近的塑料寵物飼料容器也被燒了。 60多歲的女業主表示，在離開事務所的約30分鐘裡，煙霧充滿了室內。當時，廚房處於飼養的7條大型犬可以入內的狀態。現在已經用柵欄將廚房隔開，換成了旋鈕式開關的燃氣灶。 在該火災的2天前，神戶市灘區的公寓也發生了火災，1間屋子被燒毀。住戶美國夫婦當時外出了，飼養的2隻貓死亡。燃氣灶的損毀程度尤為嚴重。消防部門認為可能是貓為了吃貓糧而用前腳按下了點火開關，已展開調查。（完）