日本2月將再迎食品漲價高峰

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【共同社1月29日電】日本去年加速擴大的食品漲價潮2月將再迎高峰。帝國數據庫截至去年底的調查結果顯示，食品與飲料的漲價對象達到4283種，較1月的580種驟增。漲價品種數是去年1月以來第二多，僅次於去年10月的6699種。除有發售40年來首次漲價的食品外，紙巾、衛生紙之類的家庭用紙等日用品價格調整可能也將增加家庭的經濟負擔。 日水、瑪魯哈日魯、日冷食品、味之素冷凍食品、TableMark（東京）將在月初統一上調冷凍食品售價。紀文食品與紀文西日本（大阪市）的山芋魚餅等魚糜產品和熟食的建議零售價將上調約5%至20%。 調味料方面，可果美的番茄醬等將漲價約10%至20%。富留得客沙司（Bull-Dog Sauce）公司的“英斗中濃沙司”與錨沙司公司（大阪市）的“錨伍斯特沙司”也將漲價7%至23%。 江崎格力高去年8月已漲價的巧克力餅乾“百奇”等將再次漲價。自1983年發售以來，大塚製藥決定首次上調營養能量食品“CalorieMate”的售價。 日本製紙Crecia（東京）家庭用紙的出貨價格將上調至少15%。王子妮飄與大王製紙之前已漲價，製紙三巨頭步調將就此一致。（完）