獨家：日本探討完善法律將海上風力擴大至EEZ

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【共同社1月30日電】29日獲悉，日本政府為充分運用可再生能源，將推進完善法律以允許在專屬經濟區（EEZ）內設置海上風力發電設備。風力發電目前僅限於領土和領海內，將予以擴大。政府力爭2050年實現去碳化社會，同時面對能源危機，有意增加在本國可生產電源的選項。相關人士透露了上述消息。 日本擁有在全球名列前茅的廣大海域，將以此為背景擴充海上風電。由於受俄烏衝突影響電價高漲等，確保能源成為一大課題。 政府力爭盡快完善法律，但也有觀點認為實際投入運轉需要10年以上。政府內部除制定新法外，也有修改《可再生能源海域利用法》等方案，內閣府負責人表示“正在探討”。 規定海洋權利與利用等的《聯合國海洋法公約》保障EEZ內他國航行自由，但也規定沿海國家擁有能源生產等“主權權利”。 為實施EEZ內海上風電，日本政府去年成立了主要討論與《聯合國海洋法公約》一致性等國際法課題的研討會，與專家等推進探討。結論是政府認為若完善國內法律，則可在EEZ內設置海上風電設備。 政府目前通過《可再生能源海域利用法》，在領海內划設海上風電促進區域，為陸續設置推進籌備工作。民間企業與相關團體等提出了希望將設置海域擴大至EEZ。 海上風電被視為普及可再生能源的“王牌”，政府提出到2040年引入3000萬至4500萬千瓦（相當於約45座核電機組）的目標。（完）