日本前駐埃及大使將任廣島和平文化中心理事長

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【共同社1月30日電】將出任核爆資料館運營方廣島市外圍團體“廣島和平文化中心”理事長的日本前駐埃及大使香川剛廣（65歲）30日在廣島市政府舉行記者會，表達抱負稱：“希望全世界的年輕一代能造訪廣島，使國際和平合作的網絡越來越廣。”香川將於2月1日正式就任，為第三位外務省出身的理事長。 香川在記者會上強調：“烏克蘭危機使廢除核武器運動面臨嚴峻局面，在此情況下廣島的重要性與日俱增。”香川提到曾參與關於伊朗核開發疑雲的聯合國外交事務，稱“參與和平問題是我的畢生事業”。他介紹稱，自己作為駐埃及大使進行過交流的當地學生對原子彈爆炸的歷史很感興趣，香川稱“不光是興趣，還希望他們能更進一步來到廣島、了解實際情況”。 香川生於東京都。從早稻田大學畢業後於1981年入職外務省，歷任地球規模課題審議官等職，2022年11月退休。 現任理事長小泉崇（71歲）原本在今年6月屆滿，但因健康原因將在本月31日卸任。 廣島和平文化中心運營核爆資料館，同時還是由世界約8000個城市組成的“和平首長會議”的秘書處。（完）