東京都2022年人口淨遷入時隔兩年轉增

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【共同社1月31日電】日本總務省30日公佈的2022年人口遷移報告顯示，東京都遷入者超過遷出者的“淨遷入”為38023人。2021年的淨遷入僅為5433人，創下2014年把外國人納入統計以來的最少紀錄。與之相比，2022年增加了3萬人以上。此次也是時隔兩年增加。隨著放寬應對新冠疫情的行動限制，社會經濟活動逐漸活躍，東京單極化的趨勢再度增強。 東京圈（埼玉、千葉、東京、神奈川）淨遷入99519人。自1996年起持續27年淨遷入。政府把人數按年度換算，提出了2027年度實現遷入與遷出人數平衡的目標，但看起來很難達成。 據統計，2022年全年東京都的遷入人數為439,787人，較2021年增加19620人；遷出人數則為401,764人，減少了12970人。 疫情前的2019年，東京都淨遷入為82982人。但由於疫情蔓延和遠程辦公普及，選擇住在東京都外的人增加，導致2020年和2021年的淨遷入分別為31125人和5433人，連續兩年減少。 36個道府縣呈現淨遷出，排名靠前的是廣島9207人、愛知7910人、福島6733人，新潟5830人。距離東京較近、2021年為淨遷入的群馬變為了淨遷出。（完）