詳訊：日本2022年求人倍率升至1.28倍

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【共同社1月31日電】日本厚生勞動省31日公佈的2022年平均有效求人倍率為1.28倍，較上年上升0.15點，時隔3年出現改善。有效求人倍率在新冠疫情期間曾持續下跌，此次的數值反映了社會經濟活動全面啟動，但尚未達到受疫情影響前的2019年（1.60倍）水平，實現恢復尚有一段距離。 總務省當天公佈的2022年平均完全失業率為2.6%，較上年下跌0.2個百分點，時隔3年改善。完全失業人數為179萬人。 厚勞相加藤勝信在記者會上就目前的就業形勢指出：“有些行業的招聘回暖勢頭遲緩等，部分行業可見嚴峻性，但正在溫和復甦。” 有效求人倍率是每名求職者所對應的招聘崗位數量。受新冠疫情影響，2020年平均值跌至1.18倍，2021年為1.13倍。厚勞省負責人分析改善的背景因素稱：“以此前因疫情蔓延而處境艱難的住宿業和餐飲服務業為中心，改善動向明顯。” 完全失業率在新冠疫情前的2019年為2.4%，2020年惡化至2.8%，2021年持平。 2022年12月的有效求人倍率（季節調整值）為1.35倍，完全失業率（季節調整值）為2.5%，均與上月相同。 新增招聘崗位數量較上年同期增長4.8%。從各個主要行業來看，生活相關服務業、娛樂業增長18.5%；住宿業、餐飲服務業增長6.9%，呈現回升勢頭。另一方面，建築業減少6.2%，製造業減少0.1%。（完）