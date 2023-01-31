奈良鹿維持獨有基因型上千年 或因人類保護

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【共同社1月31日電】日本福島大學等的研究團隊31日在美國學術雜誌上發表論文指出，對於棲息在紀伊半島的野生日本鹿的基因調查結果顯示，其中奈良公園（奈良市）的鹿保持著獨有的基因型。這表明這些鹿作為園內的世界遺產春日大社的“神鹿”，從一千多年前就一直受到人類保護，維持著種群。 研究團隊從三重、京都、奈良、和歌山4府縣收集了294頭野生日本鹿的肌肉和血液。通過對母鹿遺傳給小鹿的線粒體DNA進行解析，發現了所有18種基因型，但從奈良公園的鹿則僅檢出了為其獨有的1種。 對核DNA進行解析後發現，紀伊半島的鹿大致可分為公園、半島東部、西部三大種群。研究團隊發佈推測結果稱，祖先種群在6～7世紀前後（古墳、飛鳥時代）分離出了公園種群，在16世紀前後（室町、戰國時代）分為了東部、西部兩大種群。 論文執筆者、福島大學研究生高木俊人（27歲）指出，人類活動對於鹿的種群結構產生了影響。在狩獵和開荒導致鹿的棲息地減少的情況下，受到宗教保護的種群保持著獨特性。此外，戰亂分割了鹿的棲息地，一度分為東西兩個種群的鹿後來又融合在了一起。 據奈良縣介紹，奈良公園的鹿是被指定為國家天然紀念物的野生動物，去年7月的調查顯示約有1200頭。（完）