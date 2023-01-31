日本去年12月國內住宿人數基本恢復至疫情前

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【共同社1月31日電】日本觀光廳31日公佈的去年12月住宿旅行統計（第一次速報）顯示，在國內住宿賓館、旅館的人數共計4703萬人次。該數字較2019年同期減少0.2%，基本恢復至新冠疫情前的水平。與2021年12月相比，增加20.0%。全國旅行支援和邊境口岸防疫措施的大幅放寬，促進了人數增加。 加上1～11月的速報值，2022年的全年住宿人數為4.541億人。較2021年增加42.9%。相比疫情前的2019年減少23.8%，這意味著全年住客也恢復到76.2%。 2022年1月和2月住宿人數僅為2000多萬人，但3月以來逐漸恢復。加之長假和暑假沒有行動限制，5月住宿人數達到3674萬人，8月達到4745萬人。全國旅行支援啟動和邊境口岸措施大幅放寬的10月以來，持續超過4000萬人。 12月的旅館、賓館等入住率為53.7%。較2021年同期上升7.2個百分點，較2019年同期則下降5.0個百分點。（完）