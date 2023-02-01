獨家：日本政府擬利用郵局儲備災害應急物資

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【共同社2月1日電】1月31日獲悉，日本政府已開始考慮利用郵局儲備水、食物、寢具等災害應急物資。設想在郵局的空閒場地存放地方政府準備的物資，在災害發生時用郵局車輛等運往避難所。在許多地方政府直面人口減少困境的情況下，將利用郵局維持居民服務。4月起將把部分先行實施的郵局的經驗分享給其他郵局及地方政府並促進合作。 包括人口稀疏地區在內，郵局的配送網絡遍佈日本全國，政府計劃將其打造成應急物資據點。另一方面，日本郵便公司頻頻曝出將客戶信息用於政治活動等問題。郵局要在災害發生時發揮重要作用就必須恢復信譽以獲得居民的理解。 物資儲備的合作在相模原市已有先例。當地政府租用了該市綠區吉野郵局的部分場地，存放紙板箱床和毛毯等物資。2021年雙方達成協議，在發生重大災害時，將利用日本郵便的配送網絡將物資運往避難所等處。 日本政府希望將此類事例推廣到其他地方政府，將讓有空閒場地的郵局和希望完善災害應對的地方政府共商合作。 在災害合作方面，為確認居民的安危由郵局將其居住狀況告知地方政府的相關討論也在推進之中。日本郵便等將就提供的信息內容和具體的使用方法等制定細則。（完）