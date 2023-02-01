大阪警方逮捕2名賣資生堂美妝假貨的中國人

Newsfrom Japan

【共同社2月1日電】大阪府警方日前以涉嫌在跳蚤市場網站銷售資生堂人氣美妝品牌“納斯”（NARS）粉餅仿製品、違反《醫藥品醫療器械法》為由，逮捕了2名中國籍男子。2人可能是多次出售偽造化妝品牟利的團伙成員，警方力爭鎖定下達指示者並查明團伙的實際情況。 被逮捕的是一名公司員工（30歲、埼玉縣蕨市）和一名留學生（30歲、蕨市）。據警方稱，兩人可能是負責商品的發貨。 據分析可能是在國外的指示者在社交網站（SNS）上發帖稱“可以在家打工”、“在大型跳蚤市場網站做代理銷售”等招募打工者，並指示應徵的在日留學生等將銷售的商品在網站登錄上架，成交後要求他們將買家地址等告知發貨人員。據悉有多個此類團伙，參加這種“地下打工”的上架人員有一兩百人。 上述2人的被捕嫌疑是去年12月21日將資生堂“納斯流光美肌輕透蜜粉餅新版”的1個仿製品以3400日元（約合人民幣176元）的價格出售給石川縣一名男性（36歲），該價格比正規商品便宜約4成。 2人否認嫌疑稱“不知道是假貨”。他們可能是將國外生產的商品從日本國內發貨。鑑定結果顯示，仿製品中並未檢出正品中所含的有效成分。目前未發現健康受損的情況。 警方去年11月逮捕了一名在跳蚤市場網站出售樂敦製藥美容液仿製品的中國籍女性。相關人員的聊天軟件中留有出售其他公司假貨的聊天記錄，警方由此展開了搜查。 據國民生活中心介紹，假冒化妝品相關投訴從2017年度的43起到2021...