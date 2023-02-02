普利司通展示抓握更加精細的機械手

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【共同社2月2日電】日本普利司通公司1日在東京都內，向媒體展示了新開發的“柔軟機械手”，能夠實現比以往更加精細的抓握。該機械手有能力抓起生雞蛋等易碎物體並裝箱，在工廠生產線等領域可以和人類一起工作。機械手搭載了識別對象物體的人工智能（AI）技術，力爭最快2024年全面實用化。此舉或許有助於緩解物流行業人手不足的問題。 除了處理日用品和食品的物流倉庫，還設想引進到店舖中去。普利司通運用在輪胎生產中培養的技術，開發了橡膠制特殊材料“人造肌肉”，將其安裝到機械手的前端，從而能夠根據各種形狀、硬度和重量切實抓住。對於擺放有多個物體的情況，也能一一辨別。 與普利司通合作並負責AI開發的Ascent Robotics公司（東京）首席執行官（CEO）久多良木健強調：“可以像人的手一樣，處理所有種類的物品”。他還宣佈與普利司通開展資本業務合作。普利司通向Ascent出資5億日元（約合人民幣2600萬元）。久多良木被稱為索尼遊戲機“Play Station之父”。 普利司通將在公司內設立創新部門致力於此事。負責人表示，“在物流倉庫人手不足的形勢下，我們想要解決一些社會難題。”（完）