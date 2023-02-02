核去污土壤再利用試驗遭計劃地周邊居民反對

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【共同社2月2日電】近日採訪相關人士獲悉，為了實現福島核事故後核去污剝除產生的土壤再利用，日本環境省計劃在埼玉縣所澤市開展福島縣外首個實證試驗，但計劃地周邊的自治會通過決議反對。所澤市稱“得到居民理解是前提條件”，實施試驗可能遭遇困難。 實證試驗是從福島縣內的核去污土壤中，將放射性物質活度相對較低的土壤運至所澤市的環境省環境調查研修所。按計劃，將在廣場上挖洞並埋入約20立方米核去污土壤，用普通土壤蓋住並鋪上草皮。 提出反對的是研修所西側的該市彌生町町會。1月以書面形式採取少數服從多數的表決，約800戶家庭中半數參加，約85%反對實施。理由是“距離民宅很近，安全和安心無法獲得保證”、“形象受損將導致地價下跌”等。 環境省的負責人稱：“不能輕率對待（居民）表達的意見。將為獲得理解而努力。”實證試驗還探討在新宿御苑（東京都新宿區）和國立環境研究所（茨城縣筑波市）開展，但無法預見實施。 福島縣內的核去污土壤保管在過渡性貯藏設施（大熊町和雙葉町），最晚到2045年運至縣外進行最終處置。環境省認為全量處置並不現實，計劃在道路施工等中實現低放土壤的再利用。（完）