奈良縣與清華大學舉行文化交流展紀念研討會

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【共同社2月3日電】（記者：杜新）日本奈良縣和中國清華大學2日在東京舉行了一場紀念研討會，回顧並總結了去年在清華大學舉行的“跨越兩國的審美：日本與中國漢唐時期文化交流”特展。該展覽是紀念日中邦交正常化50週年的活動之一，奈良縣立橿原考古學研究所拿出高松冢古墳壁畫等108件珍貴展品，中方也展出了與遣唐使等古代日本有關的67件文物。 奈良縣知事荒井正吾在致辭中表示：“奈良從1300多年前起就受到中國文明的深刻影響，並通過中國與中亞等其他地區的文化建立起聯繫，這是毋庸置疑的輝煌歷史，至今奈良仍對此深懷感激之情。”上述考古學研究所主任研究員坂靖介紹了從企劃到籌備乃至文物運送等，雙方齊心協力在疫情下克服重重困難成功舉辦展覽的過程。 清華大學藝術博物館常務副館長杜鵬飛介紹了觀展的盛況稱，儘管北京當時仍是疫情嚴格封控期間，但現場迎來了約1.6萬名觀眾。為方便無法到場的觀眾，主辦方推出了“雲導覽”策展人展廳直播並開設8個直播平台，觀眾總計23.3萬人次。期間還舉辦了9場線上學術講座，觀眾逾193萬人。該展覽入選2022年第三季度全國熱搜博物館百強榜，關注度之高超出了主辦方的預期。 清華大學副校長王宏偉發來視頻寄語總結稱：“此次展覽是中日關係史上的重要活動，更是促進中日兩國藝術歷史和文化交流的里程碑。”他高度讚揚奈良方面克服巨大困難籌備展覽，“創造了當代中日文化交流史上的一次奇蹟”。他還表示今後將繼...