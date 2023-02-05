日本3月將恢復接納訪日遊輪

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【共同社2月5日電】關於因大型遊輪“鑽石公主”號發生新冠病毒集體感染而暫停的國際遊輪訪日，日本3月將恢復接納。據國土交通省透露，1月19日的數據顯示，直至11月預定有212艘外國遊輪停靠國內港口。 不僅預防新冠仍是課題，而且在檢疫的運用方面，細節尚未敲定，中央和地方政府正在加緊準備。 2019年，外國遊輪停靠1932次，訪日遊客達215萬人，旅行消費額為805億日元（約合人民幣42億元）。但是在2020年發生集體感染後，就停止了接納。 日本政府於去年11月決定恢復接納。背景因素是歐美已恢復接納，擔心遊輪遊客可能被奪走。 行業團體制定的新冠對策指針成為了做出決定的關鍵。指針寫明，確認乘客的疫苗接種情況、在出現感染者後實施隔離、由船醫判斷是否可繼續航行等。首相岸田文雄在國會答辯中表示“可以認為採取了安全對策”。 不過，不僅是預防感染，而且檢疫也需要下功夫和慎重行事。例如，若乘客中出現了陽性者，就必須鎖定感染地。這是因為檢疫的運用上規定，若是在國內被感染，那麼療養地點就是地方政府的設施，若是在國外被感染，則是中央政府的設施。 與遊輪公司和地方政府的合作不可或缺，厚生勞動省正在推進程序的最終確認。厚勞省負責人表示：“到症狀出現的天數因人而異，無法一刀切地做判斷。希望和船醫聯手處理。”（完）