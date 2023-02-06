國交省為應對訪日遊客恢復將支援引進相關車輛

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【共同社2月6日電】日本國土交通省將對為應對訪日遊客而引進巴士和鐵路車輛提供支援。設想具備多語種導覽功能的車輛等，條件是採用節能性能等優秀的先進車輛。已在2023年度預算案中列入2億日元（約合人民幣0.1億元）。國交省作為“觀光重啟”，正在對文化體驗團隊游的企劃、給交通業者等配備自動翻譯機提供支援，為訪日外國人全面恢復做準備。 國交省將通過地方政府向業者補貼購買車輛及改修費的二分之一。對JR東日本、東海、西日本、大型私鐵公司則補貼三分之一。除了訪日外國人可舒適利用的觀光列車及巴士之外，還考慮到可把自行車直接帶上列車的“自行車火車”（Cycle Train）。 去年10月大幅放寬新冠邊境口岸防疫措施後，外國人訪日順利恢復，不過地方公共交通的導覽很多隻有日語。 另一方面，地方鐵路和巴士乘客減少的情況十分嚴重。國交省認為如果車輛的電動化和生物燃料的利用，以及可自動駕駛的車輛增加，將有助於提高經營效率。負責人表示“不僅是為訪日外國人提供舒適的旅行，還希望能提高地方交通的便利度”。（完）