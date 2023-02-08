日本輪椅網球“一哥”國枝慎吾召開退役記者會

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【共同社2月8日電】日本輪椅網球“一哥”國枝慎吾（38歲）7日在東京召開了退役記者會。國枝是三屆殘奧會男單金牌得主、總共28次贏得四大滿貫賽事冠軍。他表示：“我度過了最棒的網球人生。最美好的回憶是東京殘奧會奪金。運動生涯可謂盡善盡美，沒有留下遺憾。” 去年7月國枝在溫網輪椅組男單比賽中首次奪冠，實現了贏得四大滿貫和殘奧會冠軍的“金滿貫”。他透露奪冠後自己在球場上蹦出的第一句話是“這下可以退役了”。他回顧了決定退役的心路歷程，溫網之後在美網獲得亞軍，自此“已經做得夠好成了我的口頭禪，開始想是否繼續這樣堅持網球”。 2009年作為一名殘疾人運動員，國枝罕見地宣佈進軍職業網壇，加入優衣庫旗下活動。為招募贊助商投入比賽的殘疾運動員樹立了榜樣。對於日本政府考慮將殘疾人體壇首個國民榮譽獎授予國枝，他稱“輪椅網球和自己所做的受到最大程度肯定，感到非常榮幸”。 國枝9歲時因背部腫瘤與輪椅相伴，11歲時開始網球。2021年的東京殘奧會上，他擔任日本殘奧代表團隊長，作為東道主的“門面”表現出色。上月22日宣佈退役。（完）