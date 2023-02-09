日本政府把2025年訪日遊客數創新高定為目標

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【共同社2月9日電】日本政府9日決定，把計劃3月修改的《觀光立國推進基本計劃》的目標定為2025年訪日遊客人數創新高。此前最高為2019年的3188萬人次。同時提出“不單純依靠遊客人數”，要把訪日遊客單人消費額從2019年的15.9萬日元（約合人民幣8230元）提升至20萬日元，並將三大都市圈以外其他地方的訪日遊客單人住宿時長從2019年的1.35晚提升至1.5晚。 此次修改後的第四版計劃以2023至2025年度為對象。第三版計劃截止到2020年度，因新冠疫情給旅遊業帶來打擊而沒有更新。此次重新制定計劃，將吸取遊客集中於部分地區帶來“觀光公害”的教訓，不再執著於遊客人數，而是力爭通過吸引富裕階層遊客、向各地分散等方式兼顧“質量提升”。 計劃草案在9日的專家會議上出示並基本獲得認可，計劃3月在內閣會議上敲定。 訪日遊客人數2020年銳減至412萬人次，2021年更是降至25萬人次。不過，2022年10月大幅放寬邊境口岸措施後，遊客增加勢頭良好。考慮到國際航空需求的逐漸恢復以及大阪・關西世博會的舉辦時間，因而力爭在2025年再創新高。 單人消費額的目標是較2019年提升25%。目前無法預見中國遊客何時回流，爭取歐美富裕階層遊客成為關鍵。2019年的訪日遊客消費額為4.8萬億日元，首相岸田文雄已先於計劃將目標設定為創新高的5萬億日元。力爭在2025年之前儘早達成。 關於力爭兼顧旅遊和自然...