“香香”即將返華 上野動物園職員為其加油

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【共同社2月12日電】日本上野動物園（東京都台東區）的雌性大熊貓“香香”（5歲）即將於21日歸還中國。為這個以呆萌可愛迷倒遊客的“招牌女孩”踏上旅途做準備的職員們雖然十分不捨，但仍然鼓勵她“加油”。 園長福田豐介紹稱“（香香）像它母親一樣我行我素，養成了自由奔放的性格”。2017年6月，父親“力力”和母親“真真”通過自然交配誕下了香香。此前2012年這對父母也曾誕下1隻寶寶，但在6天後夭折。吸取這一教訓，園方在香香降生後也毫不鬆懈，每天24小時連續守護了3個月。 香香2017年12月首次對公眾亮相，這是上野近29年來首次誕生熊貓寶寶，上一次是雄性大熊貓“悠悠”。香香人氣爆棚，亮相第一天的申請中籤率約達46倍。 由於其父母是中國借給日本的，因此香香的所有權也屬於中國。最初規定“在滿24個月時歸還”，但很多人希望香香留在日本，因此決定2020年底再歸還中國。之後又受新冠疫情影響，歸還期限推遲了4次。 香香將在氣候、吃的竹子品種和飼養員語言均不同於日本的地方開始新生活。福田表示祝福稱“雖然很不捨，但希望香香能努力盡快適應環境，找到好伴侶、留下後代”。（完）