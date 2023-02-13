人物：在華日本爵士鼓手因疫情下難以為繼決定回國

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【共同社北京2月13日電】在中國演奏多年的日本爵士樂鼓手坂本健志（40歲）決定回國，11日在著名爵士樂俱樂部“Blue Note北京”舉行了告別演奏會。選擇回日本的原因是受新冠疫情影響，“原本匯聚中國的世界水平演奏者大幅減少”。他期待中國年輕演奏者更上一層樓，也希望自己在日本進一步獲得成長。 坂本在演奏會上，將動畫電影主題曲《伴隨著你》和星野源的《戀》等日本曲子進行改編後演繹。他表示，“希望最後讓中國的人們感受日本的音樂。” 坂本用流利的中文向觀眾介紹了曲目，稱自己聽這首曲子長大。每當一首曲子演奏結束，會場就報以熱烈掌聲。 坂本結束紐約留學後，2012年開始在台灣活動，2018年移居北京。在經濟飛速發展的中國，他期待與來自全世界的演奏者合作。他回憶稱：“演奏會的預算也相差懸殊，我懷抱過音樂取得發展的夢想。” 然而，新冠疫情導致歐美演奏者紛紛回國，演奏水平顯著下降。“動態清零政策”也讓舉辦演奏會變得艱難。 有關中國音樂的未來，坂本分析稱“經濟高度發展也告一段落，應該回不到新冠前的狀態了，但年輕一代接連成長起來。”他期待未來能與在中國的學生合奏，同時提出目標稱“首先為了能在高手雲集的‘Blue Note東京’演奏，希望在日本獲得好評”。（完）