山梨禪寺推出遠程辦公區和桑拿以振興當地

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【共同社2月13日電】日本山梨縣都留市的曹洞宗禪寺耕雲院嘗試了獨特新穎的項目，比如開放遠程辦公區、安裝室外桑拿等備受關注。為了給振興當地出力，成為開放寺院，策劃了不侷限於佛教事務的各種項目。2017年起還與當地大學生合作運營兒童食堂，在寺內開闢發放食物和支援小學初中學生學習的地點。 牽頭活動的是寺院副住持河口智賢（44歲）。為了以新冠疫情為契機滿足在旅遊地辦公的“工作度假”（Workation）需求，完善Wi-Fi啟動“寺院辦公”。此外策劃了帳篷桑拿和坐禪結合的項目。魅力在於寺院獨有的非日常體驗。 傳統的地方佛寺之所以摸索新模式活動，背後原因是沒有住持的寺院增多以及施主、信徒人數減少。河口對侷限於葬禮和法事的寺院未來產生質疑，希望打造更為社會所需的場所而策劃了新招。河口乾勁十足地表示“寺院原本的作用就是創造容身之地”，“希望也能吸引城市裡的人，為打造地方社區做出貢獻”。 支援活動吸引了原本對地方參與不多的都留文科大學學生，每月主辦兒童食堂活動。去年4月，寺院與一直支持活動的在校生和已畢業校友成立了地方支援NPO。此外新啟動了“食物銀行”項目。河口表示，“寺院是能真切看到地方居民情況的。應該也有行政支援無法做到的事。”（完）