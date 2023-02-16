焦點：赴日游“主角”中國不在 日本開拓其他客源

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【共同社2月16日電】在亞洲各國的春節期間，日本各地迎來大批訪日遊客。不過曾經佔總體三成的“主角”中國大陸遊客卻寥寥無幾，各國遊客的恢復程度並不相同。日本地方政府等相關機構為開拓“中國以外”的客源，紛紛採取措施。 1月下旬的春節期間，長野縣輕井澤町的旅遊服務中心迎來大量海外遊客。其中台灣人最多，達到113人。香港和韓國的旅遊團也不少。中國大陸新冠疫情爆發式蔓延成為日本作為旅遊目的地在亞洲各國人氣高漲的原因之一。由於中國政府在春節期間也沒有開放海外團隊游，中國遊客僅有4人。 據聯合國世界旅遊組織（UNWTO）統計，全球2022年海外旅行人數達9億人以上，約為上年的兩倍，恢復至2019年的63%。從旅遊目的地來看，中東恢復至2019年的83%、歐洲恢復至79%，而亞太地區僅為23%，依然十分低迷。 神戶市的地區旅遊組織“神戶觀光局”正在大力吸引印尼遊客。該國人口約2.7億，近9成信仰伊斯蘭教。神戶市有著現存日本最古老的清真寺，旅遊需求調查顯示，清真寺力壓神戶港周邊的旅遊點，成為市內人氣最高的景點。 觀光部長渡邊元樹強調：“（印尼）與中國這種飲食文化等豐富的國家相比更容易縮小目標，現在是推介旅遊資源的良機。” 岡山縣津山市觀光協會負責人則看好法國，稱“對日本文化頗感興趣的法國很有潛力”。協會將當地傳統的牛肉料理、農家民宿編“注連繩”等傳統文化拍成旅遊宣傳片，在法國的電視台等媒體上播放。 ...