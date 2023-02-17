佐佐木禎子遺屬擬將其留下的紙鶴申遺

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【共同社2月17日電】17日獲悉，廣島市和平紀念公園“原爆之子像”的原型、遭遇核爆後因白血病在12歲去世的佐佐木禎子的遺屬，力爭將禎子留下的紙鶴等申報聯合國教科文組織（UNESCO）的“世界記憶遺產”，正在推進準備工作。遺屬將在明年提出申請，並把核爆80週年的2025年作為列入名錄的時間目標。禎子的姪子祐滋（52歲）透露了上述消息。 祐滋接受採訪時稱：“希望通過列入世界記憶遺產，讓更多人知曉禎子的故事，成為帶動世界走向和平的契機。” 禎子2歲遭遇核爆，1955年去世。她的同學們為給禎子等因核爆而死的孩子建造雕像而開展募捐活動，最終在1958年建成了“原爆之子像”。 禎子的哥哥雅弘（81歲）和祐滋等人曾向美國和烏克蘭等19個地方捐贈了禎子的紙鶴。 據祐滋稱，約2年前得知《安妮日記》入選世界記憶遺產後，開始考慮紙鶴是否也能申遺。 除紙鶴外，記錄了驗血結果的禎子自己的筆記等也擬用於申遺。為了申遺事宜，遺屬方面考慮與廣島縣和廣島市商量，並委託保存下令投下原子彈的美國總統杜魯門記錄的“杜魯門圖書館”提供幫助，共同提出申請。（完）