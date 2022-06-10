睽違半年的在台沖繩人聯誼會　努力構築留學生連繫網

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睽違半年舉辦的在台灣沖繩縣人會懇親會＝4日下午、於台北市内居酒屋「圓酒」



2年前搬家的「圓酒」新店舗與店主黑島真洋

【台北】4日下午，來自沖繩縣石垣市的黑島真洋（44歲）主辦的台灣沖繩縣人會聚會，在黑島先生於台北市開設的居酒屋「圓酒」內召開。該會通常約每兩個月舉行一次，但由於新冠疫情，這次是約半年以來重新舉行。

2020年6月，「清酒」居酒屋從距離鬧區的林森北路附近的街道沿街約2公里處，搬遷至現在的位置。在受疫情影響無法讓顧客進店的時候，該店轉而銷售便當，但銷售額已掉到十分之一。該店10名員工，其中包括4名來自沖繩的打工國際學生。其中包含一位住在宜野灣市，即將畢業的的福地龍正（22 歲）。黑島會長說，在疫情之前培養的人際關係發揮作用「再次感受到有人幫助真好」。

根據該協會稱，200多名來自沖繩的國際留學生在台灣的大學就學。家長們也要求能建立一個縣民協會為主的緊急聯繫系統，自5月以後，該店一直在努力建立一個給沖繩國際學生的聯繫網絡。希望將其用於應急對應和訊息共享。 （台灣通信員松田良孝）

（八重山每日新聞，全國12家報社成員，全國地方報業聯盟。原文請見此處）

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