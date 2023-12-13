用山形酒田當地魅力接待台灣高中生 學生們享受觀光、穿著浴衣與酒田舞妓共舞

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來自台灣台中長億高中（相當於日本高中，針對16-18歲學生）的一群學生，於11日起前往酒田市，進行為期4天3晚的教育旅行。這是當地第一次接待來自台中市的學生，第一天一行人就在酒田南高校學生的帶領下，參觀市中心的旅遊設施，並在酒田歌舞伎等人的指導下中學習《酒田甚句》的傳統舞蹈編舞。

這是酒田市註冊的觀光區城鎮建設法人酒田DMO（理事長：荒井朋之）積極向台中市推廣旅遊業的成功之結果。

一行人共26人，包括學生20人，學校、家長會、教育委員會共6人。整個行程於10日出發，歷時6天5夜，於11日上午抵達酒田。在陽光明媚的早晨，酒田南高校的學生們自願到山居倉庫、山王俱樂部、酒田海鮮市場、家坂亭散步等。下午時一行人前往「舞娘茶屋相馬樓」，進行了「酒田歌舞妓學習體驗」。在藝妓小鈴姊和酒田歌舞伎的指導下，大家都穿上浴衣後，老師們講述北前船過去來來往往時，讓酒田繁榮的故事，同時開始男女舞蹈《酒田甚句》的學習。最後，一行人圍成一個大圈，表演剛學的舞蹈。

「這是我第一次來日本」來自台灣的江佳昕（16歲）說：「我第一次穿日本衣服。一開始感覺很緊，但一旦習慣了，就變得很輕鬆。我很期待美食，酒田的風景很美，氣氛也很好。是一個很有日本傳統感覺的地方」。

該團體的學生一行人住在酒田南高校學生的家中HOME STAY。預計14日（週四）前，學生們將禮貌性拜訪市政府、參觀平田牧場、在學校舉辦交流會、體驗平田地區的里山古民家等，開闊眼界。

（莊内日報社 全國12新聞社加盟 全國郷土紙聯合。日文原文請見此處）

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