進入關鍵階段的新型肺炎問題：東京奧運開幕之時能否平息？

感染和死亡人數持續增多

1月9日，中國政府宣佈「檢測出新型冠狀病毒」，此後短短3週時間，疫情已擴散至中國全境，死亡人數達491人，全球確診病例已超過24500人（截至2月5日資料）。

冠狀病毒在人和動物之間廣泛引發傳染。像此次在感染者身上引發重症肺炎的情況，以往曾有SARS（重症急性呼吸綜合征。2002年到2003年間，在中國爆發後造成全球超過8000人感染，死亡人數達774人）和MERS（中東呼吸綜合征。2012年在沙烏地阿拉伯確認發現，傳播至韓國等國，造成全球約2500人感染，死亡人數達858人），而此次新型肺炎的感染者人數，已經超過了前面兩次，事態變得日益嚴峻。

日本國內出現「人傳人」狀況

新型肺炎的流行導致還造成世界各國股市下跌，為全球經濟也帶來了影響。而且，日本在今夏還將舉辦東京奧運帕運，除了治安問題外，現在又面臨應對傳染病的問題。今年預計將有4000萬外國遊客到訪日本，作為奧運主辦國，無疑希望能在奧運7月開幕前平息國內的新型肺炎疫情。

1月28日，一名接待過來自武漢的團體遊客的觀光巴士司機被確診感染了冠狀病毒，這是首個感染新型肺炎的日本人，次日，同車導遊也被確診感染。因為巴士司機並未去過中國，因此可以斷定，日本國內已經出現被武漢遊客傳染，也就是人際傳染的情況。

從1月29日開始的幾天裡，滯留武漢的日本僑民相繼乘坐政府包機回國，並查出其中已有幾名被感染，國內疫情進入新階段。



