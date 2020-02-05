進入關鍵階段的新型肺炎問題：東京奧運開幕之時能否平息？
Newsfrom Japan醫療健康 東京2020
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感染和死亡人數持續增多
1月9日，中國政府宣佈「檢測出新型冠狀病毒」，此後短短3週時間，疫情已擴散至中國全境，死亡人數達491人，全球確診病例已超過24500人（截至2月5日資料）。
冠狀病毒在人和動物之間廣泛引發傳染。像此次在感染者身上引發重症肺炎的情況，以往曾有SARS（重症急性呼吸綜合征。2002年到2003年間，在中國爆發後造成全球超過8000人感染，死亡人數達774人）和MERS（中東呼吸綜合征。2012年在沙烏地阿拉伯確認發現，傳播至韓國等國，造成全球約2500人感染，死亡人數達858人），而此次新型肺炎的感染者人數，已經超過了前面兩次，事態變得日益嚴峻。
日本國內出現「人傳人」狀況
新型肺炎的流行導致還造成世界各國股市下跌，為全球經濟也帶來了影響。而且，日本在今夏還將舉辦東京奧運帕運，除了治安問題外，現在又面臨應對傳染病的問題。今年預計將有4000萬外國遊客到訪日本，作為奧運主辦國，無疑希望能在奧運7月開幕前平息國內的新型肺炎疫情。
1月28日，一名接待過來自武漢的團體遊客的觀光巴士司機被確診感染了冠狀病毒，這是首個感染新型肺炎的日本人，次日，同車導遊也被確診感染。因為巴士司機並未去過中國，因此可以斷定，日本國內已經出現被武漢遊客傳染，也就是人際傳染的情況。
從1月29日開始的幾天裡，滯留武漢的日本僑民相繼乘坐政府包機回國，並查出其中已有幾名被感染，國內疫情進入新階段。
「難以預測」能否在奧運開幕前平息疫情
針對今後的疫情發展，擁有日本國內外傳染病專科醫師資格、並且曾在中國北京相關診所工作過的神戶大學醫院傳染病內科教授岩田健太郎表示，「現在是關鍵時期，將決定今後病毒是繼續蔓延還是得到遏制」。
如果能將海外傳來的病毒感染，控制在最初感染者及其周圍數名密切接觸以內，那就可以防止疫情擴散。但岩田教授又進一步解釋稱，「如果病人人數成長到數十人、數百人，那麼他們所在的社區就和現在的武漢沒有區別了」。現在最緊迫的任務就是防止新型肺炎感染者的增加。
針對從武漢回國的日本人，在日本政府各部單位負責人會議上，有人建議，「應該對所有歸國人員實施一定時間的隔離」，以此防止疫情擴散。厚生勞動省方面則予以反駁，稱「在法律上不能對沒有症狀的人實施強制隔離。這將構成人權問題」。該省要求沒有出現新型肺炎症狀的歸國人員，回到自己家裡後，在為期兩週的潛伏期內每天測量體溫並減少外出。
岩田教授表示，「日本政府現在設定了14天的觀察期，這樣的對應總的來說不錯」；他還強調，一般人和這些歸國人員正常相處即可，沒有必要採取特別的預防措施。
關於人們擔憂的日本能否在夏季的奧運帕運開幕前平息國內疫情這一問題，岩田教授表示，還「難以預測。因為當年的SARS是自然消失的，但2009年出現的新型流感在10多年後的今天還在流行」。由於目前對此次冠狀病毒還知之甚少，所以專家們似乎也還無法做出準確判斷，需要進一步觀察分析。
「不必過度恐慌，重要的是在日常生活中保持健康」
SARS肆虐中國的2003年，岩田教授正好在北京工作。他回憶起當年的情景，「由於發燒病人全都有患上SARS的可能，所以是抱著一種緊張感來為患者看病的。儘管出現了數千名患者，但市民的日常生活依然如舊。因為中國是一個大國，北京是一個大都市」。
針對此次普通民眾應該採取的預防方法，岩田教授強調說，「其實非常簡單。充足的睡眠和休息、避免過度的疲勞和壓力、保持飲食營養均衡，等等，都是些理所當然的事情」。目前尚未開發出針對此次新型肺炎的特效藥。但也不會發生在街上和感染者擦肩而過就馬上被傳染的情況。岩田教授解釋稱，只要沒有密切接觸，就不會被傳染，所以「不必過度擔心，重要的是在日常生活中保持健康」。
標題圖片：急救人員抬走疑似感染新型冠狀病毒的患者，2020年1月30日於中國武漢（攝影：Hector Retamal／AFP／Aflo）