新型冠狀病毒　政府發表「基本方針」，要求國民協助防止醫療崩壞 ──全國全面停課造成混亂

欲就醫者擠滿醫院

北海道、東京、和歌山陸續傳出高齡患者死亡案例，截至28日為止，國內死亡人口包含郵輪「鑽石公主號」在內已達11人，確診病患分布於20個都道府縣。

如今，國民必須暫時大幅改變對醫院的看法。醫院當然是健康受到損害時就診的機關，然而現在許多醫療機關卻都擠滿了擔心自己是否罹患新型冠狀病毒而欲就醫的民眾。

政府新型冠狀病毒感染症對策專家會議於24日公布的見解中，有這麼一段文字：「以首都圈為中心的許多醫療機關感染症病床，都已用來應對郵輪旅客，若民眾擔心自身感染而蜂擁至醫療機關就醫，恐對醫療提供體制造成混亂，醫療機關反而可能成為擴大感染的場所。」

郵輪確診案例超過700人，這些人分散各地入院，大多數醫療機關的病床與醫護人員都相當吃緊。若此時確診者又陸續增加，情況很明顯會相當危急，恐怕會導致重症患者增加卻進行無法集中治療的情況。

根據報導，被視為是此次病毒發生源頭的中國武漢，許多醫院走廊都擠滿患者。日本包括首都圈在內，雖然還沒有到達這種「醫療崩壞」的階段，但卻不能樂觀地認為今後就不會發生。





「醫療機關可能成為擴大感染的場所」

專家會議的見解還有一個地方需要留意，那就是「醫療機關可能成為擴大感染的場所」。若有輕微發燒或咳嗽等感冒症狀的人，因為擔心自己感染新型冠狀病毒就去醫院就醫，而在候診室長時間等待，那會如何？等於是增加自身遭到感染的風險。

東北醫科藥科大學特聘教授賀來滿夫（感染症學專業）解說道：「接下來2週內為了不要讓患者集團增加，會希望盡量避免人群群聚的情況。若許多人都到醫院看門診，也會產生人群群聚的情況，何況其中多數都是健康狀況不良的民眾，擴大感染的風險將大幅增高。民眾現在最好將醫院視為感染新型冠狀病毒可能性較高的人才去的地方，不要輕易前往就醫。」他警告，擁擠的醫療機關將形成群聚集團，恐成為擴大感染的溫床。