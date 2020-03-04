新型冠狀病毒 政府發表「基本方針」，要求國民協助防止醫療崩壞 ──全國全面停課造成混亂
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欲就醫者擠滿醫院
北海道、東京、和歌山陸續傳出高齡患者死亡案例，截至28日為止，國內死亡人口包含郵輪「鑽石公主號」在內已達11人，確診病患分布於20個都道府縣。
如今，國民必須暫時大幅改變對醫院的看法。醫院當然是健康受到損害時就診的機關，然而現在許多醫療機關卻都擠滿了擔心自己是否罹患新型冠狀病毒而欲就醫的民眾。
政府新型冠狀病毒感染症對策專家會議於24日公布的見解中，有這麼一段文字：「以首都圈為中心的許多醫療機關感染症病床，都已用來應對郵輪旅客，若民眾擔心自身感染而蜂擁至醫療機關就醫，恐對醫療提供體制造成混亂，醫療機關反而可能成為擴大感染的場所。」
郵輪確診案例超過700人，這些人分散各地入院，大多數醫療機關的病床與醫護人員都相當吃緊。若此時確診者又陸續增加，情況很明顯會相當危急，恐怕會導致重症患者增加卻進行無法集中治療的情況。
根據報導，被視為是此次病毒發生源頭的中國武漢，許多醫院走廊都擠滿患者。日本包括首都圈在內，雖然還沒有到達這種「醫療崩壞」的階段，但卻不能樂觀地認為今後就不會發生。
「醫療機關可能成為擴大感染的場所」
專家會議的見解還有一個地方需要留意，那就是「醫療機關可能成為擴大感染的場所」。若有輕微發燒或咳嗽等感冒症狀的人，因為擔心自己感染新型冠狀病毒就去醫院就醫，而在候診室長時間等待，那會如何？等於是增加自身遭到感染的風險。
東北醫科藥科大學特聘教授賀來滿夫（感染症學專業）解說道：「接下來2週內為了不要讓患者集團增加，會希望盡量避免人群群聚的情況。若許多人都到醫院看門診，也會產生人群群聚的情況，何況其中多數都是健康狀況不良的民眾，擴大感染的風險將大幅增高。民眾現在最好將醫院視為感染新型冠狀病毒可能性較高的人才去的地方，不要輕易前往就醫。」他警告，擁擠的醫療機關將形成群聚集團，恐成為擴大感染的溫床。
以居家靜養、療養為原則
在此種狀況下，政府基本方針指出「若感冒症狀為輕症，原則上請居家靜養、療養」。另外，方針也提到要建立適當體制，讓沒有感冒症狀的高齡人口，或具有基礎疾病的民眾要領慢性病藥物時不必到醫院，只須透過電話診療便可發行處方箋。
基本方針還要求，在病患人數大幅增加的地區，一般醫療機關也要對疑似感染的患者進行診察。此前患者要先打電話至各地的諮詢中心，才能到指定的專門門診就醫，然為了不要使特定醫院負擔過大導致醫療崩壞，政府對方針進行了更改。但一般醫療機關須就診療時間與動線和一般門診做出區分，例如設置疑似感染患者專用的出入口等等。
此外，為了防止醫療崩壞，基本方針指出「盡可能抑制患者增加速度至關重要」，並指示下列方針：（1）有感冒症狀的人自主避免外出並請假，（2）推動遠端工作（如在家中工作）或時差通勤（調整上班時間），（3）活動等自主停辦，（4）學校等設施適當進行停課。
政府要求國高中小學全面停課
接著，政府於27日決定要求全國高中小學及特殊教育學校，從3月2日到春假為止全面停課。
25日發表的基本方針，僅是要求今後若有地區患者數量增加時，為防止擴大感染，「由都道府縣要求學校設立人員（自治體或學校法人）適當實施臨時停課」。
27日政府所提出的方針又比25日更高一層，此時教育現場正處於年度末，有入學考試、畢業典禮等重大活動，面對突如其來的全面停課要求，現場陷入一片混亂。政府專家會議成員有人從以前便指出，「此次病毒兒童感染案例較少，封鎖學校沒什麼意義」。但另一方面，也有人對政府決策給予好評，認為全國學校停課的措施與各種活動停辦，有助於防止擴大感染。
感染持續擴大的北海道發布「緊急事態宣言」
28日，北海道又新增12宗確診案例，確診人數達到66人。由於感染持續擴大，北海道知事鈴木直道針對28日到3月19日的3個禮拜發布「緊急事態宣言」，呼籲道民「週末盡量減少外出」。
全世界遭到新型冠狀病毒感染的國家、地區，已擴及亞洲、歐洲、南北美洲、非洲、澳洲。至於預定於7月舉辦的東京奧運，除考慮縮小聖火接力規模外，也有報導指出國際奧林匹克委員會（IOC）提到可能延期或停辦，形勢頗為動盪不安。或許接下來2週正是命運關鍵時刻。
標題圖片：在新型冠狀病毒感染症對策本部發言的安倍晋三首相（左3），2020年2月25日，首相官邸（時事）