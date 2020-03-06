如何面對肺炎危機 ？ 日本醫療專家這樣建議

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由感染症等醫療專家所組成的「STOP感染症2020戰略會議」（由東北醫科藥科大學特聘教授賀來滿夫主持），日前對政府做出了建議，建議內容包括確保充足的預算與人才，效仿美國負責感染症對策第一線指揮的CDC（疾病對策中心），創設出日本版CDC，以及引進「醫療貨櫃」以降低將病毒帶入醫療設施內的風險等等。

擴大感染是襲擊日本的大災害

該戰略會議於2月中旬曾向全體國民進行緊急建議，要求國民培養應對感染症意識，養成「新生活習慣」。如今擴大感染情況日益嚴重，戰略會議整理出了今後政府應採取的感染症對策。戰略會議將新型冠狀病毒擴大感染視為「襲擊日本的大災害」，為了應對將來也可能發生的感染症，預計對政府進行以下建議。

（1）對醫療體制、專家小組體制、決策體系重新進行評估

有說法指出，本次新型冠狀病毒發源自中國武漢市場裡的野生動物，但這種說法尚未受到證實。這種病毒造成的感染今後也可能再次發生，若發生時也可能又像這次一樣擴及全世界，因此我們日本人必須抱持「感染症隨時隨地都可能發生」的意識。

此外，有必要建構感染症危機管理體系，成員不能只有感染症專家，而應由資訊學、免疫學等多種領域的人才組成專家小組，負責對政府進行建議。

美國的CDC人員有1萬數千人，每年預算超過8000億日圓，負責業務廣泛，包括收集資訊、對國民進行說明、進行檢疫作業等等。相較之下，日本國立感染症研究所人員僅300人，預算也只有80億日圓，差距甚大。日本應盡快以人才設施都相當充足的美國CDC為範本，創立新組織作為感染症危機管理的指揮塔。

（2）擴大感染症檢查與檢疫體制，並重建內部機制

本次新型冠狀病毒的特徵之一，是無法找出沒有症狀的感染者，才會使得國內出現感染源、傳染途徑不明的擴大感染現象。因此政府必須增設醫療機關，以及早找出感染者。

但即使有能檢驗出新型感染症的技術與設備，若沒有適用健保的制度，醫療院所便必須自行負擔檢查費用。政府應建構適當機制，包括設置檢驗感染的快篩套件與機器，以及適當的人員配置。

（3）引進平時也可利用的「醫療貨櫃」

針對疑似感染新型冠狀病毒的民眾，為了防止其傳染給一般患者，現在許多醫療院所會選擇在醫院土地內一角設置組合屋，在裡面進行診察。

若有醫療貨櫃的設備，這些設備可以和醫院本體進行隔離，將有效降低將病毒帶至院內的風險，院方將更容易區分可能有病毒的「紅色區域」與安全的「綠色區域」，如此一般門診與感染者門診都能持續進行看診。

只要在醫療貨櫃內裝設X線裝置與CT（電腦斷層掃描裝置），並與貨櫃進行連線，便能在不汙染院內設施的前提下進行看診。移動式貨櫃在緊急時可以移動至必要的場所，因此只要平時就有在使用醫療貨櫃，緊急時也可有效進行利用。

（4）引進緊急處方制度，並從平時就做好資訊體系的建構

現行藥物手冊（譯註：お薬手帳，日本的一種個人健康資訊管理制度）在多重用藥的評估，以及處方藥物的優先順序和服用停止標準上並不明確，這樣的情況下，在災害發生時可能會發生藥物管理困難，引發慢性疾病惡化，進而導致與災害相關之死亡案例。

本次新型冠狀病毒感染發生後的課題之一，便是該如何建構適當體制，讓沒有感冒症狀的高齡人口及本身具備基礎疾病者這類感染高風險群，欲領取慢性處方藥物時能不用親自到醫院就能領藥。

為了解決這個問題，政府應該要活用個人編號等制度，創設「電子藥物手冊」資訊管理系統來取代現行藥物手冊。另外在災害發生時，或像這次感染擴大時等緊急狀況下，能事前有效開出臨時性處方箋（約7天份左右）。只要有這些措施，即使患者因感染症而受到隔離，也能夠領到需要的藥物。



在「STOP感染症2020戰略會議」上向政府提出建議的東北醫科藥科大學特任教授賀來滿夫座長（2020年2月27日，東京都千代田區）

（5）策畫感染症BCP，並加速引進遠端工作

感染症對策應與災害對策一樣，視為國土強韌化政策（指為了保障國民生命財產安全，基於事前防災減災的理念來強化國家的政策）的一環。

BCP（業務連續性計畫）指企業等在遭遇災害或恐怖攻擊等緊急事態時，能將被害程度減到最輕，進而盡早恢復業務並維持穩定的計畫。不只是企業，所有組織都必須如同災害BCP一樣策畫「感染症BCP」，來應對像本次這般擴大感染的情況。

另外，關於不用到公司便可在家工作的「遠端工作」制度，也不能讓它停留在曇花一現的層次，今後也要繼續推廣成為國民運動。未來在面對感染症問題或災害時，遠端工作制度一定會發揮成效。

（6）學校、職場、交通機關、活動場地等多人聚集的地點需徹底養成環境消毒習慣

對多人群聚場所進行除菌與環境消毒，可以有效防止擴大感染。然而現狀是由於人手不足、耗費成本等制約，環境消毒沒能達到徹底進行。本次發生群聚感染而引發極大問題的豪華郵輪，船內環境衛生的維持就相當困難。

美國的醫院為了防止院內感染，會有紫外線殺菌機器人在院內巡迴殺菌。人類打掃總有其極限，這種機器人能放出紫外線，有效殺死對藥物有抗性的細菌。

研究顯示，只要活用除菌效果能持續長久的除菌劑，即使不頻繁進行消毒，也能有效大幅減少校內兒童感染流感的人數。政府應活用這種最新技術，並讓民眾廣泛認知到環境消毒技術與商品的存在。

（7）每位國民皆須遵守並勵行「7項約定」（有關感染症的注意事項）

該戰略會議要求國民要在日常生活中遵守7項約定，包括「正確害怕」感染症等等。

標題圖片：將於2020年11月舉辦的世界拉力錦標賽，愛知‧岐阜會場內預計被當作診療所設置的醫療貨櫃。（日刊工業新聞／共同通信圖片）